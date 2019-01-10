Штатам понадобился российский «Союз» для полетов на Луну

США обратились к «Роскосмосу» с просьбой разработать версию космического корабля «Союз», способного долететь до Луны. Об этом сообщил глава агентства Дмитрий Рогозин.

Он рассказал, что Россия может адаптировать «Союз» для лунных проектов Штатов. Американцы «просят, чтобы мы разработали версию «Союза», который мог бы работать до Луны и обратно».

Весной 2018 года Россия предлагала построить для окололунной станции шлюзовый модуль для выхода космонавтов в открытый космос. «Роскосмос» был готов участвовать в проекте на условиях равноправия. Переговоры по данному вопросу планировали провести в феврале во время визита Рогозина в США. Однако недавно его поездку отменили по требованию американской стороны.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев выразил надежду, что «договориться все-таки получится». «Но тут нужно учитывать, что, во-первых, шлюзовой модель - небольшая часть станции, без которой можно и обойтись, во-вторых, платить американцы за это не будут - как это было с МКС», - сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин отметил, что адаптировать «Союз» для полетов к Луне нет особой сложности, однако в случае принятия в США лунной программы американцы смогут обеспечить себя аппаратами самостоятельно. Вместе с тем сейчас NASA испытывает большие экономические сложности.

«Две трети НАСА практически не работает, работают те, кто ведет работы по МКС, остальные отправлены в неоплачиваемые отпуска», - рассказал Игорь Маринин.

Ранее Россия, США, Европейское космическое агентство, Япония и Канада договорились об эксплуатации МКС до конца 2024 года.