В Штатах чиновница понесла наказание за портрет Путина в Капитолии
Советница законодателя-демократа штата Колорадо Кейти Марч получила выговор за розыгрыш с установкой портрета президента России Владимира Путина в Капитолии.
Политическая организация ProgressNow попыталась подшутить над республиканцами и привлечь внимание к связям США с Россией. Поэтому вместо портрета президента США Дональда Трампа в Капитолии разместили изображение российского лидера.
Как сообщает телеканал «360», Марч пропустила авторов розыгрыша в здание через служебный вход. Вследствие этого от нее потребовали публичных извинений. Портрет провисел недолго: его успели заметить экскурсоводы.
После победы Трампа на выборах главы Штатов некоторые политики заявили, что на итоги голосования повлияли российские власти.
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