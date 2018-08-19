В Штатах чиновница понесла наказание за портрет Путина в Капитолии

Советница законодателя-демократа штата Колорадо Кейти Марч получила выговор за розыгрыш с установкой портрета президента России Владимира Путина в Капитолии.

Политическая организация ProgressNow попыталась подшутить над республиканцами и привлечь внимание к связям США с Россией. Поэтому вместо портрета президента США Дональда Трампа в Капитолии разместили изображение российского лидера.

Как сообщает телеканал «360», Марч пропустила авторов розыгрыша в здание через служебный вход. Вследствие этого от нее потребовали публичных извинений. Портрет провисел недолго: его успели заметить экскурсоводы.

После победы Трампа на выборах главы Штатов некоторые политики заявили, что на итоги голосования повлияли российские власти.