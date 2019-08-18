Шойгу заявил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты

США заложили средства на разработку ракет средней и меньшей дальности в бюджет страны почти за год до выхода из Договора о РСМД, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения, в бюджете появились средства на разработку таких ракет, утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки таких ракет», — приводит слова министра «Коммерсант».

Шойгу также отметил, что Россия по этому вопросу «оставляет дверь открытой» на случай, если Америка хочет «договариваться». Ранее президент Путин потребовал от Минобороны, МИДа и СВР следить за производством и размещением США ракет средней и меньшей дальности. Он пообещал, что Россия начнет производство таких систем, если подтвердится их разработка в Америке.

По мнению Путина, США выходом из ракетного договора с Россией осложнили ситуацию в мире и могут спровоцировать гонку вооружений, которую нечем будет сдерживать.

США вышли из ДРСМД, заключенного в 1987 году с СССР 2 августа. Поводом стала разработка Россией ракеты 9М729, чьи характеристики, по мнению США, не соответствуют установленным соглашением.