Шойгу приказал повысить оклады контрактников на 50%

Министр обороны Сергей Шойгу распорядился с 1 сентября увеличить денежное содержание нескольких категорий контрактников. Они получат 50-процентные надбавки.

Оклады вырастут у солдат и матросов первых четырех тарифных категорий. Надбавка вводится в целях исполнения указания президента России Владимира Путина по повышению уровня защищенности контрактников младшего состава.

Как пишет «ПолитЭксперт», с осени 30-процентную надбавку сделают водителям категорий «С», «D» и «СЕ». Кроме того, будут увеличены выплаты за найм жилья.

О повышении зарплат контрактников Шойгу объявлял в середине июля. Он уточнял, что разработанные Минобороны меры одобрены Путиным.