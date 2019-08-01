Шойгу приказал повысить оклады контрактников на 50%
Министр обороны Сергей Шойгу распорядился с 1 сентября увеличить денежное содержание нескольких категорий контрактников. Они получат 50-процентные надбавки.
Оклады вырастут у солдат и матросов первых четырех тарифных категорий. Надбавка вводится в целях исполнения указания президента России Владимира Путина по повышению уровня защищенности контрактников младшего состава.
Как пишет «ПолитЭксперт», с осени 30-процентную надбавку сделают водителям категорий «С», «D» и «СЕ». Кроме того, будут увеличены выплаты за найм жилья.
О повышении зарплат контрактников Шойгу объявлял в середине июля. Он уточнял, что разработанные Минобороны меры одобрены Путиным.
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