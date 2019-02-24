Шоколадные червячки оказались настоящими червями

В одной из торговых сетей Новокузнецка найдены конфеты с червями.

В Сети разгорелись споры, кто виноват— магазин, или поставщики. Информацию о жутких конфетах распространили жители города.

Ранее в Ульяновском суворовском училище произошла вспышка паразитарной болезни –эхинококкоз, сообщает Lenta.ru.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В России введут «зеленый коридор» по онлайн-билетам

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО