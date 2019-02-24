Шоколадные червячки оказались настоящими червями
В одной из торговых сетей Новокузнецка найдены конфеты с червями.
В Сети разгорелись споры, кто виноват— магазин, или поставщики. Информацию о жутких конфетах распространили жители города.
Ранее в Ульяновском суворовском училище произошла вспышка паразитарной болезни –эхинококкоз, сообщает Lenta.ru.
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