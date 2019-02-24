Шоколадные червячки оказались настоящими червями

В одной из торговых сетей Новокузнецка найдены конфеты с червями.

В Сети разгорелись споры, кто виноват— магазин, или поставщики. Информацию о жутких конфетах распространили жители города.

Ранее в Ульяновском суворовском училище произошла вспышка паразитарной болезни –эхинококкоз, сообщает Lenta.ru.