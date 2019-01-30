Школы Екатеринбурга закрыли из-за критической ситуации с ОРВИ

Все школы и детские сады Екатеринбурга временно приостановили работу из-за эпидемии ОРВИ и гриппа. Карантин продлится до снижения уровня заболеваемости.

Учебный процесс приостановлен с 30 января. Об этом говорится в соответствующем постановлении главы города Александра Высокинского.

Сначала в документе говорилось, что школы и детсады смогут посещать только привытые дети. Позже этот пункт убрали.

В постановлении указывается, что ситуация с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом «крайне неблагополучная».

Согласно данным свердловского управления Роспотребнадзора, с 21 по 27 января в области выявлены 50 тысяч больных ОРВИ и 67 случаев заболевания гриппом. Это превышает допустимый эпидемиологический порог на 90%, передает «Российская газета».

В Екатеринбурге зарегистрированы 21 тысяча случаев. Это выше эпидпорога на 104%.