Школы Екатеринбурга закрыли из-за критической ситуации с ОРВИ
Все школы и детские сады Екатеринбурга временно приостановили работу из-за эпидемии ОРВИ и гриппа. Карантин продлится до снижения уровня заболеваемости.
Учебный процесс приостановлен с 30 января. Об этом говорится в соответствующем постановлении главы города Александра Высокинского.
Сначала в документе говорилось, что школы и детсады смогут посещать только привытые дети. Позже этот пункт убрали.
В постановлении указывается, что ситуация с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом «крайне неблагополучная».
Согласно данным свердловского управления Роспотребнадзора, с 21 по 27 января в области выявлены 50 тысяч больных ОРВИ и 67 случаев заболевания гриппом. Это превышает допустимый эпидемиологический порог на 90%, передает «Российская газета».
В Екатеринбурге зарегистрированы 21 тысяча случаев. Это выше эпидпорога на 104%.
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