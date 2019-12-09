Школы Дальнего Востока «заминировали» неизвестные

Утром 9 декабря поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в учебных заведениях Дальнего Востока.

В учреждения образования, частично рассылкой по электронной почте, поступили сообщения о «минировании» в Хабаровске. Эвакуировано несколько учреждений. В Комсомольска-на-Амуре эвакуировано в общей сложности девять школ. Звонки были анонимными.

Также полицейские проверяют сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах Владивостока, Биробиджана и Благовещенска, сообщает ТАСС.

В ноябре в Беларуси задержали 80-летнего пассажира, который сообщил о минировании рейса Минск — Санкт-Петербург. Пенсионер опаздывал в аэропорт и таким образом решил задержать вылет.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на белорусский СК, инцидент произошел 1 ноября.

После сообщения в аэропорт выехали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Осмотрев место происшествия, взрывных устройств они не обнаружили.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 статьи 340 УК Белоруссии. Гражданство «находчивого» пассажира не уточняется.

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