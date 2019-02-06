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Школьный учебник по экономике «завернули» из-за непатриотизма

Школьный учебник по экономике «завернули» из-за непатриотизма

Учебник по экономике для учащихся 10-11 классов доктора наук Игоря Липсица не вошел в федеральный перечень. В заключении экспертов говорится, что он «не способствует любви к Родине».

По данным «Коммерсанта», издательство направило письму автору с исправлениями, которые необходимы для возвращения в Федеральный перечень учебников (ФПУ). Липсицу посоветовали более корректно изложить современную экономическую ситуацию и исключить ряд вопросов для обсуждения, которые могут вызвать негативную дискуссию.

Доктора наук попросили включить материалы «о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении». Издательство сослалось на рекомендации Российской академии образования (РАО). При этом РАО и Российская академия наук дали положительное заключение на учебник. Позже Минпросвещения заказало еще одну экспертизу книги. Ее проводили два эксперта РАО и еще один преподаватель.

Липсиц заявил, что внесет правки, однако писать про «взлет экономики» не станет.

Ранее сообщалось, что Федеральный перечень учебников сократился с 1370 до 863 пособий.

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Места: Россия
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