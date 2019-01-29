Учащихся в Бурятии «нарядили» в противогазы за опоздание на урок

В Улан-Удэ учитель ОБЖ заставил семиклассников весь урок сидеть в противогазах. Такие меры педагог принял в качестве наказания за опоздание школьников.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в регионе, после случившегося родители учащихся обратились к омбудсмену, инцидент рассмотрели в комитете по образованию города.

В результате учитель получил выговор, руководству учебного заведения рекомендовали провести с учителями разъяснительную беседу о соблюдении прав школьников на уважение человеческого достоинства, защиту от психологического и физического насилия. Директора обязали следить за воспитательными мерами педагогов школы, пишут «Известия».

Днем ранее в Саратове уволили чиновницу, которая заставила учителей одной из школ убирать снег в 20-градусный мороз.