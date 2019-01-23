Дети Кузбасса начали массово падать в голодные обмороки

В школах Кемеровской области начались массовые обмороки у детей из-за голода. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын.

По его словам, с соответствующим обращением к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учащихся, связанное с питанием. Он рассказал, что одни дети идут на обед в школах, а другие находятся в кабинетах и не едят.

«Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться», - отметил он.

Причиной обмороков стало отсутствие средств на питание у родителей, которые не могут дать 50 рублей на обед в школе. «Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком», - добавил Кислицын.

Ситуация с обмороками наблюдается в сельских школах, а также среди детей, которых привозят из поселков, пишет «Интерфакс». Для решения вопроса омбудсмен обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы на питание. Сейчас одно из них оказывает помощь 11 детям.

Ранее сообщалось, что в школах России хотят запретить приносить еду из дома.