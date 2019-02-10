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Школьники США едят в столовых минтай из России

Школьники США едят в столовых минтай из России

Введенные президентом США Дональдом Трампом десятипроцентные пошлины в отношении китайских товаров сотрут преимущество в цене, которым пользовалась российская рыба, однако ситуация только ухудшилась.

Минтай, который вылавливают в России, подвергают обработке в Китае, а затем продают в США в замороженном виде, в панировке или в качестве имитации крабового мяса. Данные продукты идут в рацион школьного питания в США.

Торговый представитель США исключил российский минтай из списка товаров на повышение пошлин, что сохранило его преимущество в цене. При этом из-за ответных пошлин Пекина доступ к китайскому рынку у американских рыбаков оказался ограничен.

В то же время российский минтай стоит дешевле американского, что позволило получить долю примерно в 200 миллионов долларов на американском рынке замороженного минтая, отмечает РИА «Новости».

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Теги:
Места: Россия, США
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