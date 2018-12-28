Школьнику подарили за учебу телескоп от Владимира Путина

Школьнику подарили за учебу телескоп от Владимира Путина

Школьник из поселка Абан Красноярского края получил подарок от президента России. Глава государства отметил достижения учащегося и передал ему телескоп.

Подарок от Владимира Путина школьнику Диме Шахину вручил губернатор края Александр Усс. Мальчик не раз писал в Кремль с просьбой помочь ему в покупке телескопа. На первое письмо ему ответили, что президент может наградить в случае достижения успехов в учебе или творчестве.

В этом году школьник снова написал Путину. В письме он перечислил достижения и приложил копии грамот и страницы дневника с пятерками, сообщает «360» со ссылкой на официальный портал региона. Президент принял решение о подарке и передал его через губернатора.

Накануне Путин встретился в Кремле с тяжелобольным мальчиком из Ставропольского края и пожал ему руку.

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