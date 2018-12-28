Школьнику подарили за учебу телескоп от Владимира Путина

Школьник из поселка Абан Красноярского края получил подарок от президента России. Глава государства отметил достижения учащегося и передал ему телескоп.

Подарок от Владимира Путина школьнику Диме Шахину вручил губернатор края Александр Усс. Мальчик не раз писал в Кремль с просьбой помочь ему в покупке телескопа. На первое письмо ему ответили, что президент может наградить в случае достижения успехов в учебе или творчестве.

В этом году школьник снова написал Путину. В письме он перечислил достижения и приложил копии грамот и страницы дневника с пятерками, сообщает «360» со ссылкой на официальный портал региона. Президент принял решение о подарке и передал его через губернатора.

Накануне Путин встретился в Кремле с тяжелобольным мальчиком из Ставропольского края и пожал ему руку.