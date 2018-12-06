Школьник в Москве напал на учителя за двойку в дневнике

В школе на юго-востоке Москвы ученик пришел в школу, вооружившись ножом. Старшеклассник начал угрожать учителям и пообещал совершить самоубийство.

В полиции заявили, что причиной такого поступка могла стать плохая оценка. Сам старшеклассник стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, он воспитывается в неблагополучной семье.

Из-за инцидента часть детей и учителей была эвакуирована из школы. Пострадавших нет. В настоящее время с учащимся ведет переговоры психолог. На месте находятся полиция, скорая помощь и мать подростка.

Как уточняет «Интерфакс», инцидент произошел в школе №1359, расположенной в районе Жулебино.

Мэр столицы Сергей Собянин успокоил москвичей, написав в Twitter, что никакой угрозы окружающим несовершеннолетний не представляет. «В настоящее время с ним работают психологи и полиция», - отметил он.

Ранее Госдума приняла закон о блокировке интернет-ресурсов, призывающих детей к агрессии и противоправным действиям. Теперь удалять такие сообщества в сети можно в течение 24 часов.