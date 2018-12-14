Собеседование по русскому и ЕГЭ по китайскому ввели в школах РФ

Собеседование по русскому и ЕГЭ по китайскому ввели в школах РФ

Министерство просвещения и Рособрнадзор ввели новый порядок итоговой аттестации для учащихся 9-х и 11-х классов. Для школьников 9-ого класса станет обязательным собеседование по русскому языку в качестве допуска к итоговому экзамену.

Датой проведения собеседования станет вторая среда февраля. За него предусмотрена оценка в виде «зачет»/«незачет». Для тех, кто пропустит собеседование по уважительной причине, установят дополнительный день для сдачи – вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

Изменения коснулись выпускных экзаменов для учащихся 11-х классов. В частности, школьники смогут выбирать для сдачи ЕГЭ по иностранному языку китайский. Прежде разрешалось выбирать среди английского, немецкого, французского и испанского.

Экзамен по информатике будет сдаваться теперь не только на бланке, но и в компьютерной форме. При сдаче ЕГЭ по математике можно выбирать только один уровень – профильный или базовый, пишет РБК. В случае неудачной сдачи экзамена по профильному уровню разрешена пересдача базового уровня.

Новый приказ Минпросвета четко разделяет сроки проведения досрочных, основных и дополнительных аттестаций. Документ также устанавливает наказание за использование фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов. За их обнаружение экзаменуемого могут удалить из аудитории.

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