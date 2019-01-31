В школах России введут уроки антикоррупционного воспитания
В России утвердили программу антикоррупционного воспитания школьников на 2019 год. Она является частью «Национального плана противодействия коррупции».
Согласно программе, Минобрнауки и Минпросвещения должны составить перечень фильмов антикоррупционной направленности. Они будут размещены на портале «Российская электронная школа».
Минпросвещения обязали разработать примерные рабочие программы школьной дисциплины «Право», передает «Коммерсантъ». В распоряжении правительства говорится о необходимости ввести открытые уроки и классные часы с участием полиции, а также разработать материалы для родителей по антикоррупционному просвещению.
«Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. В январе Минюст сообщил, что разработает законопроект, по которому отдельные случаи коррупции, совершенные вследствие «обстоятельств непреодолимой силы», не будут считаться преступлением.
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