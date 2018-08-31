В школах РФ предложили запретить мобильные средства общения
Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что французский парламент ввел запрет на использование мобильных средств связи в младших и средних классах.
По ее мнению, рано или поздно Россия придет к такому же решению.
В школах некоторых стран для срочной связи педагога и родителей в кабинетах установлены «экстренные телефоны», передает «Экономика сегодня».
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