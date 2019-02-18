Из школ Крыма изымут спорный учебник по истории полуострова

Из школ и библиотек Крыма изымут учебник по истории полуострова для десятых классов. Общественность недовольна тем, как освещается участие крымских татар в Великой Отечественной войне.

Речь идет об учебнике «История Крыма», написанном профессором МГУ Сергеем Юрченко. Совет крымских татар заявил, что пособие представляет их как пособников немецких оккупантов во время Великой Отечественной войны и оправдывает депортацию народа.

Совет обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять учебник. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек пообещал провести экспертизу книги и привлечь к ответственности причастных к ее выпуску, передает РИА Новости.

Депортация крымских татар произошла в 1944 году по приказу Иосифа Сталина. Более 200 тыс. человек переселили в республики Центральной Азии. Советское руководство объяснило переселение выступлением крымских татар на стороне фашисткой Германии. Позже высшие органы СССР признали депортацию незаконной.

После присоединения Крыма президент России Владимир Путин подписал закон о реабилитации крымско-татарского народа, пострадавшего от сталинских репрессий.