В шестом регионе России введен режим ЧС

В связи с паводком на Амуре в Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает администрация региона.

«Со 2 августа 2019 года приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет», — сказано на сайте правительства области.

ЕАО стал шестым регионом России, в котором действует режим ЧС. Ранее из-за лесных пожаров режим ЧС был введен в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Кроме этого, из-за сильнейших осадков режим установлен в Амурской области. В конце июня в Иркутской области из-за паводка погибли 25 человек.