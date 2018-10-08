Пилотный проект по страхованию жилья запустят в шести регионах РФ

Разработка региональных программ страхования жилья в рамках недавно принятого закона о страховании недвижимости от ЧС начнется в шести регионах России. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По его словам, собственные программы, кроме Москвы, могут появиться в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.

«Появление нового закона о добровольном страховании жилья от рисков чрезвычайных ситуаций позволяет софинансировать выплаты, включая в них и страховое возмещение, и участие бюджетов разных уровней», - сказал Юргенс.

Доступ к страхованию получат все компании, имеющие необходимые лицензии, при этом сами регионы будут определять, потребуется ли для отбора страховщиков проведение конкурсов, сообщает «Интерфакс-недвижимость».

Ранее Минфин направил заинтересованным ведомствам проект постановления правительства, согласно которому страховщиков в случае утраты застрахованного с использованием механизма добровольного страхования жилья в результате чрезвычайной ситуации обяжут возвращать от 300 до 500 тысяч рублей пострадавшим.

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