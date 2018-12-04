Шесть дней непрерывного труда ждет россиян перед Новым годом

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в конце декабря. Такой вариант был выбран, чтобы не прерывать новогодние каникулы.

Выходной день перенесли с 29 декабря на понедельник – 31 декабря, рассказал замглавы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Он напомнил, что первый рабочий день после длинных праздников выпадает на среду, 9 января. В целом россияне смогут отдыхать 10 дней – с 30 декабря по 8 января, напоминает RT.

В июне 2017 года депутаты КПРФ предложили упразднить длинные новогодние каникулы. Их инициативу поддержала члены ЛДПР. Лидер фракции Владимир Жириновский отмечал, что продолжительные выходные негативно влияют на социально-экономическую ситуацию в стране. Политик предлагал оставить три выходных - 1 января, 9 мая и 12 июня.