В Шереметьево вернулся лайнер с треснувшим стеклом

Лайнер Boeing 737, который выполнял рейс в Сургут, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета, никто не пострадал. В настоящее время ведется расследование инцидента, сообщает РИА Новости.

15 ноября в столичном Домодедово задержали рейс «Москва -Краснодар» авиакомпании «S7» из-за неадекватного пассажира. Мужчина грозился взорвать гранату на борту лайнера.

По информации телеграм-канала 112, в момент происшествия в самолете находилось 165 пассажиров и 8 членов экипажа. Злоумышленника удалось оперативно задержать, он находится в отделе полиции.

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