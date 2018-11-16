«Шереметьево» вдвое увеличит сбор для авиакомпаний за взлет и посадку

Московский аэропорт «Шереметьево» с 1 января 2019 года увеличит тариф для авиакомпаний на взлет и посадку. Это приведет к росту цен на авиабилеты.

Перевозчики уже осведомлены о грядущем повышении. Как пояснил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун, повышение связано с необходимостью окупить вложения на модернизацию воздушной гавани.

В АЭВТ такой подход считают некорректным. По мнению Тасуна, «Шереметьево» сможет получать доход за счет объектов инфраструктуры. Однако взимание инвестиционной надбавки предусмотрено только за счет увеличения инфраструктурных сборов с перевозчиков. В результате часть обязательств окажется возложена на плечи авиакомпаний и пассажиров.

Сейчас аэропорт взимает 222,91 руб за тонну взлетной массы каждого самолета. С 1 января к этой сумме добавится инвестиционная составляющая. Таким образом, общая сумма сбора вырастет до 443,71 руб.

По расчетам аэропорта, расходы авиакомпаний вырастут незначительно. Стоимость перевозки одного пассажира увеличится с 75 до 81 руб. Рост цен на авиабилеты экономкласса ожидается в пределах 1%, пишет «Коммерсантъ».

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