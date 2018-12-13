Курилки на 14 человек установили у терминалов в «Шереметьево»

В аэропорту «Шереметьево» установили павильоны для курения, рассчитанные на 14 человек. Они оснащены вытяжками и инфракрасными обогревателями.

Курилки установлены у терминалов B, D, E и F. Будки расположили на расстоянии более 15 метров от входов в здание.

Они выполнены из алюминиевого профиля, в павильонах установлены закаленные стекла. В специальных будках работают системы с фильтрами, полностью нейтрализиующими табачный дым.

Такие меры, считают в «Шереметьево», создадут удобства для курящих пассажиров и вместе с тем обеспечат защиту некурящих. Стоимость установки составила 3,93 млн рублей, пишет РБК.

С 2013 года в России действует закон, запрещающий курение в аэропортах, а также на расстоянии менее чем 15 метров от входов в общественные места. Нарушителям грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.