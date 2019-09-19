В Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу

В столичном аэропорту «Шереметьево» открылась третья взлетно-посадочная полоса. Она должна повысить пропускную способность аэропорта с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час.

«Ввод в эксплуатацию новой ВПП, строящегося терминала C и ряда других объектов в совокупности создают благоприятные условия для достижения нашей стратегической цели до 2026 года — войти в топ-10 крупнейших аэропортов мира с пропускной способностью в 100 млн пассажиров в год»,— сказал председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко.

Новая полоса имеет размеры 3,2 тыс. м на 60 м, такие габариты позволяют осуществлять посадку всех типов судов, поясняет «Коммерсант».

Она строилась с 2011 года. На реализацию проекта было потрачено 55,7 млрд рублей. Третью взлетно-посадочную полосу планировали сдать еще в 2017 году, однако сроки постоянно переносились.