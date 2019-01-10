Сгорел российский спутник для отслеживания запусков ракет

Сгорел российский спутник для отслеживания запусков ракет

Российский спутник «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Спутник перестал работать 5 января. Обломки сгорели в плотных слоях атмосферы и упали в южной части Тихого океана.

Командование Воздушно-космических сил РФ объяснило, что спутник «планово свели с орбиты» и он полностью сгорел в атмосфере над Атлантическим океаном, пишет Meduza.

«Космос-2430» отслеживал запуски межконтинентальных баллистических ракет в США. Аппарат запустили 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк. В 2012-2014 годах с ним потеряли связь.

Сейчас в России формируют новый эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Первый такой спутник «Тундра» выведен на орбиту в 2015 году.

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