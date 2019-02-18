«Северный поток-2» останется полупустым из-за пакости ЕС

«Северный поток-2» останется полупустым из-за пакости ЕС

Принятие новой Газовой директивы Евросоюзом может негативно отразиться на проекте «Северный поток-2». Газопровод рискует остаться недозагруженным в течение первых лет эксплуатации.

Согласно одобренному тексту поправок, согласие на выведение проекта из-под норм должны будут давать не только Еврокомиссия, но и комитет из представителей всех стран союза. Это существенно затянет процедуру, сделает ее сложной и непредсказуемой.

Нормы директивы предусматривают, что у газопровода должен быть независимый оператор, который обеспечит доступ к нему третьих лиц. На практике это невозможно, так как топливо подает только «Газпром».

Как пишет «Коммерсантъ», с большой вероятностью газопровод останется недозагруженным как минимум в первые годы эксплуатации.

«Северный поток-2» - проект газпоровода из России в Германию через Балтийское море. Его протяженность составит свыше 1,2 тыс. километров. Трубопровод пройдет через Россию, Швецию, Финляндию, Данию и Германию.

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