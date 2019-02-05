Северный полюс Земли устремился из Канады в Россию
Американские ученые заявили о быстром смещении магнитного полюса Земли в сторону России. Это может привести к сбою в работе GPS-систем и катаклизмам, опасаются специалисты.
Полюс смещается от канадской Арктики в сторону Сибири и перешел линию перемены дат – границу, с двух сторон которой местное время отличается на 24 часа. Скорость смещения достигла 55 километров в год, пишет ФБА «Экономика сегодня». Только за 18 лет она увеличилась в три раза.
Ученые стараются выяснить причины ускорения движения магнитного полюса. Они отмечают, что движение может привести к катаклизмам в регионе, а Сибирь станет местом, откуда можно увидеть северное сияние.
Северный магнитный полюс дрейфует с начала XIX века. Южный полюс смещается более медленными темпами. Последний раз их смена происходила 780 тыс. лет назад.
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