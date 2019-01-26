Сети Facebook, WhatsApp и Instagram сольют в одно ядро

Глава компании Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram между собой в одно ядро.

При этом все три сервиса продолжат работать как отдельные приложения, обладая единой системой обмена сообщениями.

Во всех трех будет применяться сквозное шифрование, гарантирующее, что сообщения смогут увидеть только участники разговора.

Отмечается, что работа пока находится на начальном этапе, ее планируется завершить к концу 2019 или к началу 2020 года, передает ТАСС.