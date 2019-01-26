Сети Facebook, WhatsApp и Instagram сольют в одно ядро
Глава компании Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram между собой в одно ядро.
При этом все три сервиса продолжат работать как отдельные приложения, обладая единой системой обмена сообщениями.
Во всех трех будет применяться сквозное шифрование, гарантирующее, что сообщения смогут увидеть только участники разговора.
Отмечается, что работа пока находится на начальном этапе, ее планируется завершить к концу 2019 или к началу 2020 года, передает ТАСС.
Следующая новость Мексиканцы довели США до строительства стены на границе
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии