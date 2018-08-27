Сеть 5G сможет полностью заменить мировой проводной интернет

Эксперты заявляют, что появление скоростных характеристик сети 5G хватит даже на просмотр высококачественного телевидения, что приведет к отказу от проводной сети.

Отмечается, что на данный момент мобильным интернетом вместо проводного уже пользуется 16% домохозяйств мира.

По мнению аналитиков, LTE работает на скорости 10-30 мегабит в секунду и этих показателей достаточно для решения большинства задач, с которыми сталкиваются пользователи в повседневной жизни. Они могут экономить, не оплачивая проводной интернет.

Кроме того, провода не всегда можно протянуть технически. Этим объясняется, что порядка 22% домов в сельской местности подключено исключительно к мобильному интернету.

В то же время эксперты обращают внимание, что не все задачи пока могут быть решены покрытием мобильной сетью, передает «360».

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