Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» обыскала ФСБ
ФСБ провела обыски в сети алкомаркетов «Красное и Белое». Найти контрафактную продукцию силовикам не удалось, сообщили в компании.
В офисе организации, расположенном в Челябинске, а также еще на двух складах была изъята вся необходимая документация на товар. Следователи осмотрели здания и помещения.
Сейчас магазины работают в штатном режиме. Из-за проверки деятельность сети была парализована.
Кроме продажи контрафакта, следователи подозревали организацию в неуплате налогов, пишет ФБА «Экономика сегодня». Официальных сообщений на этот счет пока нет.
Компания «Красное и Белое» была создана в 2006 году в Челябинске. На сегодняшний день она является крупнейшей сетью по продаже алкоголя.
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