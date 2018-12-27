Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» обыскала ФСБ

ФСБ провела обыски в сети алкомаркетов «Красное и Белое». Найти контрафактную продукцию силовикам не удалось, сообщили в компании.

В офисе организации, расположенном в Челябинске, а также еще на двух складах была изъята вся необходимая документация на товар. Следователи осмотрели здания и помещения.

Сейчас магазины работают в штатном режиме. Из-за проверки деятельность сети была парализована.

Кроме продажи контрафакта, следователи подозревали организацию в неуплате налогов, пишет ФБА «Экономика сегодня». Официальных сообщений на этот счет пока нет.

Компания «Красное и Белое» была создана в 2006 году в Челябинске. На сегодняшний день она является крупнейшей сетью по продаже алкоголя.