«Серый кардинал» Кремля отмечает сегодня День рождения

Сегодня, 21 сентября, празднует свой 54-й День рождения российский государственный деятель, автор концепции «суверенной демократии», помощник президента Российской Федерации и действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса Владислав Сурков.

Помимо массы политических регалий и огромного политического опыта, в народе считается тайным и главным идеологом Кремля. В некоторых кругах, включая СМИ, Владислава Суркова и вовсе называют «Серый кардинал».

С 20 сентября 2013 года Владислав Сурков занимается вопросами взаимоотношений в непростых регионах - с Абхазией и Южной Осетией, а также представляет интересы России по вопросам урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины в переговорах с США в лице Виктории Нуланд, а после её отставки, с июля 2017 года с Куртом Волкером.

Увлекается написанием симфонической музыки, музыкальных рассказов, игрой на гитаре, театром и литературой.

17 марта 2014 года в отношении Суркова введены санкции правительства США, которые предусматривают запрет на въезд в США, а также арест активов и собственности, находящихся на территории Соединённых Штатов.

Американская сторона считает помощника президента России одним из главных высокопоставленных чиновников российской администрации, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Аналогичные меры приняты со стороны правительства Канады.

Владислав Сурков пояснил, что счетов за границей не имеет, а решение Вашингтона расценивает как признание его заслуг перед Россией.

Также включен в санкционные списки Европейского Союза, Австралии, Швейцарии и Украины.

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