В Серпухове обезврежена банда грабителей прохожих
В подмосковном Серпухове арестована банда грабителей, похищавшие деньги, мобильные телефоны и автомобили у жителей области.
Злоумышленники напали на жителя Серпуховского района в возрасте двадцати двух лет и, угрожая ему похожим на оружие предметом, отобрали деньги и телефон.
Кроме того, они напали на жителя Протвина в возрасте двадцати трех лет и похитили у него телефон и иномарку.
Задержать разбойников удалось в Серпухове. Ими оказались трое жителей Подмосковью в возрасте от тридцати двух до сорока восьми лет. Все они уже были судимы.
Преступникам грозит до пятнадцати лет тюрьмы, сообщает «Подмосковье сегодня».
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