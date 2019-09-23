Сериал «Чернобыль» об аварии 1986 года получил премию Emmy

Сериал «Чернобыль» об аварии 1986 года получил премию Emmy

Kinopoisk

Фильм «Чернобыль» об аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС удостоился премии Emmy как «лучший мини-сериал». Он обошел картины «Побег из тюрьмы Дандемора», «Фосси/Вердон», «Когда они нас увидят» и «Острые предметы».

На 71-й церемонии вручения Emmy отдельно были отмечены режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин. Получая статуэтку, Мэйзин сказал, что посвятил картину всем жертвам аварии в Чернобыле, пишет РБК.

Лучшим драматическим сериалом назван «Игра престолов». Работа претендовала на победу в 14 номинациях и изначально считалась фаворитом премии.

Американская телевизионная награда Emmy вручается с 1946 года. Она считается эквивалентом «Оскара» в кино, «Грэмми» в музыке и премии «Тони» для театра. Премия вручается в десятках номинаций: за лучшие сериалы разных жанров, программы, шоу, грим, лучшим актерам и актрисам.

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