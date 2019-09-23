Сериал «Чернобыль» об аварии 1986 года получил премию Emmy

Фильм «Чернобыль» об аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС удостоился премии Emmy как «лучший мини-сериал». Он обошел картины «Побег из тюрьмы Дандемора», «Фосси/Вердон», «Когда они нас увидят» и «Острые предметы».

На 71-й церемонии вручения Emmy отдельно были отмечены режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин. Получая статуэтку, Мэйзин сказал, что посвятил картину всем жертвам аварии в Чернобыле, пишет РБК.

Лучшим драматическим сериалом назван «Игра престолов». Работа претендовала на победу в 14 номинациях и изначально считалась фаворитом премии.

Американская телевизионная награда Emmy вручается с 1946 года. Она считается эквивалентом «Оскара» в кино, «Грэмми» в музыке и премии «Тони» для театра. Премия вручается в десятках номинаций: за лучшие сериалы разных жанров, программы, шоу, грим, лучшим актерам и актрисам.