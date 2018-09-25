В Сергиевом Посаде восстановили историческую древнерусскую дорогу
В Музее дороги в Сергиевом Посаде восстановили участок древней Переславской дороги, которая находится на территории мемориального комплекса памяти протоиерея Александра Меня.
Участок состоит из восьми фрагментов разных покрытий, которые использовались на Руси с XIII по конец XIX века. Завершается дорога гранитной брусчаткой.
Также здесь появилась беседка, в виде небольшого постоялого двора, восстановленная по картинам и гравюрам русских художников XIX века, отмечает «Подмосковье сегодня».
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