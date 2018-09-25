В Сергиевом Посаде восстановили историческую древнерусскую дорогу

В Музее дороги в Сергиевом Посаде восстановили участок древней Переславской дороги, которая находится на территории мемориального комплекса памяти протоиерея Александра Меня.

Участок состоит из восьми фрагментов разных покрытий, которые использовались на Руси с XIII по конец XIX века. Завершается дорога гранитной брусчаткой.

Также здесь появилась беседка, в виде небольшого постоялого двора, восстановленная по картинам и гравюрам русских художников XIX века, отмечает «Подмосковье сегодня».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Музей «Царское Село» пополнился раритетом Первой мировой войны

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО