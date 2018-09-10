Сергей Собянин стал новым мэром Москвы до 2023 года
Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы с 70,02% голосов.
На данный момент обработано 99% протоколов.
Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,44% голосов, на третьем – глава муниципального округа Таганский, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов с 7,06%.
Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев набрал 6,76%, кандидат от "Союза горожан" Михаил Балакин – 1,87%.
Отмечается, что Сергей Собянин почти на 20% улучшил свой результат на предыдущих выборах. В 2013 году он одержал победу с 51,37% голосов избирателей.
Следующие выборы мэра Москвы пройдут в 2023 году, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на РИА Новости.
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