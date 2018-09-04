Сергей Собянин мотивировал прийти на выборы всех скептиков
Мэр Москвы Сергей Собянин записал видеоролик с призывом к жителям столицы прийти на выборы мэра Москвы 9 сентября.
«Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Это не предлог. В конце концов, вычеркни всех. И это тоже будет поступок. Тебе кажется, что результат предрешен? Это не предлог. Поступи так, как никто от тебя не ожидает, и результат будет непредсказуем. Тебе кажется, что ничего в жизни не изменится? Это тоже не предлог. Чудес, конечно, не бывает. Но если не ходишь на выборы, то точно ничего не изменится», — сказал Сергей Собянин.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября, передает «НСН».
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