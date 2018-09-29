Сергей Скрипаль использовал для передачи данных «невидимые» чернила
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в период работы на британскую разведку дважды передавал Лондону секретные данные с помощью «невидимых» чернил.
Об этом в своей книге рассказал журналист британской телерадиокорпорации BBC Марк Урабанк, который лично беседовал со Скрипалем. Дважды россиянин передавал британцам секретную информацию при помощи книг. Впоследствии в них были найдены страницы, исписанные «невидимыми» чернилами.
Впервые это произошло в 1997 году, пишет РИА Новости. Книги агенту британской Секретной разведывательной службы передавала жена Скрипаля, об их содержании она не знала.
Ранее стало известно, что Скрипаль работал на разведслужбы четырех стран: Британии, Эстонии, Испании и Чехии.
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