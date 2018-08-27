Сергей Шойгу проверит зенитно-ракетную бригаду в Абакане

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Абакан для проверки зенитно-ракетной бригады.

Также министр обороны во время своего пребывания в Абакане встретится с ректорами ведущих вузов России.

В частности, речь идет о создании в гражданских вузах военных учебных центров, где будут реализовываться все программы военного обучения, а именно осуществляться подготовка кадровых офицеров, сержантов и солдат запаса, сообщает «Федерал Пресс».