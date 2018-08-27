Сергей Шойгу проверит зенитно-ракетную бригаду в Абакане
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Абакан для проверки зенитно-ракетной бригады.
Также министр обороны во время своего пребывания в Абакане встретится с ректорами ведущих вузов России.
В частности, речь идет о создании в гражданских вузах военных учебных центров, где будут реализовываться все программы военного обучения, а именно осуществляться подготовка кадровых офицеров, сержантов и солдат запаса, сообщает «Федерал Пресс».
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