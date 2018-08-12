Сергей Шойгу посоветовал ФРГ «не выступать» против России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что немцам не стоит разговаривать с Россией с позиции силы.

Он призвал немецких властей вспомнить о том, что было сделано в годы Второй мировой войны.

«После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать», - сказал он.

Шойгу посоветовал немцам «спросить у дедушек», чем опасен диалог с Россией с «позиции силы», передает «Газета.ru». При этом министр добавил, что Россия всегда готова к конструктивному диалогу с ФРГ.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости жесткого диалога с РФ.