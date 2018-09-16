Сергей Шойгу анонсировал масштабные военные учения каждые пять лет

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет проводить крупные учения один раз в пять лет.

«Естественно, мы планировали эти учения, предполагаем их проводить дальше - каждые пять лет», - цитирует Шойгу «Интерфакс».

По его словам, учения связаны с государственной программой вооружения.

Ранее в России прошли стратегические маневры «Восток-2018». В них приняли участие около 300 тыс. военных.

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