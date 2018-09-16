Сергей Шойгу анонсировал масштабные военные учения каждые пять лет
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет проводить крупные учения один раз в пять лет.
«Естественно, мы планировали эти учения, предполагаем их проводить дальше - каждые пять лет», - цитирует Шойгу «Интерфакс».
По его словам, учения связаны с государственной программой вооружения.
Ранее в России прошли стратегические маневры «Восток-2018». В них приняли участие около 300 тыс. военных.
Следующая новость Андрей Воробьев отчитался о реализации программы «Мой подъезд»
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии