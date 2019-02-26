Сергей Шнуров вошел в совет при «культурном» комитете Госдумы

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Известный текстами с нецензурной лексикой музыкант будет обсуждать будущий закон «О культуре».

О включении Шнурова в состав совета сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она объяснила, что ей интересно творчество исполнителя и, в частности, жанр, в котором выступает музыкант.

Кроме Сергея Шнурова, в совет вошли митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, пишет «Интерфакс».

Общественный совет создан в январе 2019 года. Его первое заседание состоялось 28 января. В него уже вошли глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыканты Андрей Макаревич и Игорь Матвиенко, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.