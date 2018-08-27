Сергей Шнуров и Семен Слепаков поспорили о Москве в песнях

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Не хочу быть москвичом».

В тексте песни прозвучали такие слова: «Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже Красную я площадь никогда не целовал... Где, скажите, Эрмитаж? Где же Пушкин в кителе? Не «Алле» нам ваш «Гараж», Вся культура – в Питере».

Московский комик Семен Слепаков записал музыкальный ответ Сергею Шнурову. Музыкант противопоставил «культурный» Петербург и «материальную» Москву. Шнурова он называет не иначе как «гением эпатажа», который постоянно ездит в столицу на заработки, передает «Санкт-Петербург».