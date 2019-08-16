Сергей Пускепалис станет худруком первого русского театра

Актера и режиссера, заместителя художественного руководителя МХАТ им. Горького по творческой работе Сергея Пускепалиса выбрали новым худруком Ярославского театра драмы имени Волкова. Его концепция развития театра победила из девяти других.

Режиссер предлагает создать в театре новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры. В концепции также содержалась идея проводить конференции для критиков.

Еще одна инициатива Пускепалиса - ежемесячно организовывать в театре премьеры спектаклей из разных городов России с их трансляцией, пишет «Интерфакс».

Напомним, 5 июля министр культуры Владимир Мединский уволил директора театра Алексея Туркалова, худруку Евгению Марчелли объявили выговор, после чего он по собственной инициативе ушел со своей должности.

Волковский театр - первый постоянный русский театр. Он основан в 1750 году.