Сергей Полонский нашел плюсы в лопнувшей пирамиде «Кэшбери»

Сергей Полонский нашел плюсы в лопнувшей пирамиде «Кэшбери»

Предприниматель Сергей Полонский заявил, что в деятельности финансовой пирамиды «Кешбери» есть положительные моменты. Так, опыт, приобретенный в результате потери денег инвесторами, он сравнил с получением знаний в университетах.

Отвечая на вопрос «Политэксперта» о том, почему в России не перестают участвовать в подобных экспериментах, Полонский сказал: «Знаете, количество дураков неиссякаемо».

Он объяснил, что если бы инвесторы получили свои 300% годовых, то это бы нанесло еще больший вред их сознанию, чем потеря денег.

«С моей точки зрения, «Кэшбери» – это конечно, плохо, да. Но в целом такие компании, так сказать, помогают дуракам стать умными», - заявил бизнесмен.

О закрытии «Кэшбери» стало известно в начале ноября. Возможные потери от финансовой пирамиды Центробанк оценил в 1 млрд рублей.

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