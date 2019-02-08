Сергей Лазарев второй раз поедет на «Евровидение» от России
Россию на «Евровидении» будет представлять певец Сергей Лазарев. Такое решение принято телеканалом «Россия-1», который является официальным вещателем музыкального конкурса.
Продюсером выступления станет Филипп Киркоров, уточняет РИА Новости. Он уже помогал певцу на конкурсе в 2016 году – тогда артист занял третье место в общем зачете с песней «You Are the Only One». Победителем «Евровидения-2016» стала украинская певица Джамала.
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал выбор телеканала. Он считает, что «нужно послать кого-нибудь другого», так как Лазарев «уже все всем доказал, он – артист».
«Евровидение-2019» состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. В прошлом году Россию представляла певица Юлия Самойлова - она не смогла пройти в финал конкурса.
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