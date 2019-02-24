Сергей Лавров: На условиях Японии мирного договора не будет

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не давали коллегам из Токио оснований заявлять, что проблема мирного договора по Курильским островам будет решена на японских условиях.

По его словам, то, что в Сингапуре в ходе встречи на полях саммита G20 Путин и Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года, говорит об обратном - Россия ведет разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа.

Сергей Лавров добавил, что заключение мирного договора означает необходимость признания Японией результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды, отмечает РИА «Новости».