Сергей Лавров просит США отпустить Марию Бутину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к госсекретарю США Майклу Помпео с просьбой отпустить подозреваемую в шпионаже россиянку Марию Бутину.
Как сообщает телеканал «360», дипломат указал на «неприемлемость действий американских властей». По мнению МИД России, арест Бутиной является политическим заказом, который приведет к срыву положительных итогов саммита России и США в Хельсинки.
Россиянка была задержана в США 15 июля. Она обвиняется в участии в сговоре с целью работать иноагентом без регистрации при минюсте. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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