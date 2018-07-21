Сергей Лавров просит США отпустить Марию Бутину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к госсекретарю США Майклу Помпео с просьбой отпустить подозреваемую в шпионаже россиянку Марию Бутину.

Как сообщает телеканал «360», дипломат указал на «неприемлемость действий американских властей». По мнению МИД России, арест Бутиной является политическим заказом, который приведет к срыву положительных итогов саммита России и США в Хельсинки.

Россиянка была задержана в США 15 июля. Она обвиняется в участии в сговоре с целью работать иноагентом без регистрации при минюсте. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.