Сергей Лавров открыл День знаний в подмосковной гимназии

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев с главой МИД РФ Сергеем Лавровым открыл День знаний в Московской областной гимназии имени Евгения Примакова.

Сергей Лавров выразил надежду, что школьники почерпнут в этой гимназии традиции, которые должны переходить из поколения в поколение.

Глава МИД также отметил заслуги губернатора Московской области Андрея Воробьева в развитии системы образования в регионе, сообщает «Подмосковье сегодня».