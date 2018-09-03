Сергей Лавров открыл День знаний в подмосковной гимназии
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев с главой МИД РФ Сергеем Лавровым открыл День знаний в Московской областной гимназии имени Евгения Примакова.
Сергей Лавров выразил надежду, что школьники почерпнут в этой гимназии традиции, которые должны переходить из поколения в поколение.
Глава МИД также отметил заслуги губернатора Московской области Андрея Воробьева в развитии системы образования в регионе, сообщает «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Жителей Москвы предупредили о летающих рекламных щитах
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии