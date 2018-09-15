Сергей Аксенов назвал желаемую стоимость метра жилья в Ялте

Цена одного квадратного метра жилья в Ялте для населения не должна превышать 40 тысяч рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания архитектурно-градостроительного совета региона.

«Моя позиция принципиальна: жилье в Ялте не должно стоить больше 40 тысяч рублей за квадратный метр, в первую очередь для того, чтобы ялтинцы могли решить свои жилищные проблемы», - сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что это касается жителей аварийного фонда и льготных категорий граждан. Аксенов распорядился провести инвентаризацию земельных участков в Ялте, передает телеканал «360». Он также призвал уделить особое внимание квартирному вопросу ялтинцев при реализации плана застройки.

Ранее сообщалось, что жилье в Ялте не относится к высокодоходному. Вернуть деньги с покупки квартиры можно лишь сдавая ее в аренду в течение 22 лет, посчитали специалисты.

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