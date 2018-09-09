Серена Уильямс обвинила судью в сексизме после поражения на US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила арбитра Карлоса Рамоса в сексизме за судейство US Open. В финале она проиграла японке Наоми Осаке.

В первом сете судья вынес предупреждение Уильямс за подсказки со стороны тренера. Спортсменка объяснила, что наставник всего лишь показал большой палец.

После проигранного гейма Уильямс бросила ракетку на корт, за что судья наказал ее штрафным очком. Когда счет был 4:3 в пользу японки, Уильямс назвала судью вором, за что теннисистку оштрафовали на гейм, передает «Российская газета».

«Я знаю, какими словами называют судей мужчины. Он отнял у меня гейм за слово «вор», и я считаю это сексизмом. Он бы никогда не наказал подобным образом мужчину», - сказала Уильямс во время пресс-конференции.